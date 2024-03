O Juventude se reapresenta nesta quarta-feira (20) no Centro de Treinamentos do clube. O elenco de jogadores ganhou dois dias de folga após o empate em 0 a 0 com o Inter pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Roger Machado terá cinco dias de treinos até o confronto de volta, na segunda-feira (25), no Estádio Beira-Rio, às 21h30min. O tempo será precioso para o treinador recuperar o elenco fisicamente. Para o meia Jean Carlos, o período também vai servir para analisar mais o adversário.