O atacante Rildo tenta se firmar no concorrido ataque do Juventude. O atleta foi titular pela primeira vez na rodada passada, diante do São Luiz. Agora, o jogador busca uma sequência, mas talvez tenha que esperar. O próximo jogo do alviverde é o clássico diante do Caxias. O técnico Roger Machado deve voltar com os atletas que tinham sido poupados. Ao falar sobre a responsabilidade do time neste clássico, Rildo afirmou que o Juventude tem que se portar como um clube de Série A diante do maior rival: