Um jejum foi quebrado na última rodada do Gauchão 2024. O Caxias, mesmo com dificuldades, voltou a vencer depois de cinco rodadas. Mas na vitória sobre o Santa Cruz a equipe de Gerson Gusmão não conseguiu acabar com outra escrita: o time voltou a sofrer gol. A defesa grená foi vazada em todas as partidas do Estadual. E nesta quinta-feira (15), às 20h, diante do São José, o Grená terá a chance de derrubar mais um tabu e crescer na competição.