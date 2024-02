O elenco de jogadores do Juventude realizou o primeiro treinamento no gramado do Estádio Alfredo Jaconi nesta temporada. A atividade foi na manhã deste sábado (3) sob o comando de Roger Machado. O treino fechado foi o último antes do duelo diante do Ypiranga, neste domingo (4), às 20h. O confronto marca o reencontro do time com o torcedor no Estádio Alfredo Jaconi.