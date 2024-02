O Juventude realizou o último treino no Centro de Treinamentos do clube antes da viagem para Pelotas. A delegação iniciou o deslocamento logo após a atividade. A preparação será finalizada na zona sul do estado nesta sexta-feira (23). No sábado (24), às 16h30min, o Alviverde encara o Brasil de Pelotas pela 10ª Rodada do Campeonato Gaúcho.