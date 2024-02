O técnico Roger Machado ganhou um tempo precioso antes do clássico Ca-Ju 288. Não é a semana cheia que ele gostaria, mas o comandante terá dois dias a mais de preparação se comparado com as últimas rodadas. Depois do empate com o São Luiz, o grupo do Juventude ganhou folga na quarta-feira e se reapresentou na quinta (15).