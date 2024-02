Chegou a hora, é a vez dele. Mais do que nunca o Caxias precisa do seu técnico para superar o momento de turbulência neste começo de Gauchão. Pela quinta rodada, o desafio não poderia ser pior. Gerson Gusmão terá que corrigir os problemas no time grená, a começar pela defesa, a tempo de enfrentar um dos dois favoritos ao título da competição. Neste sábado, a equipe encara o Inter, no Beira-Rio, a partir das 16h30min.