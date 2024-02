Antes do Ca-Ju, o Caxias direciona o foco no São José. A partida válida pela 8ª rodada do Gauchão 2024 ocorre nesta quinta-feira (15), às 20h, no Estádio Centenário e terá cobertura do Futebol da Gaúcha Serra. Depois de cinco partidas sem vencer, o time de Gerson Gusmão quebrou o jejum diante do Santa Cruz e tenta engatar a segunda vitória seguida na competição. Com nove pontos, o Grená é o sexto na tabela, mas terminará a rodada em quarto se derrotar o Zequinha.