O Juventude vai reencontrar o torcedor, no Estádio Alfredo Jaconi, após o acesso à Série A do Brasileiro. O time ainda não havia jogando em sua casa nesta temporada, pois com as melhorias no sistema de drenagem, o clube mandou uma partida fora de Caxias do Sul. O time enfrentou o Guarany de Bagé, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.