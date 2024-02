Após 71 dias do acesso à Série A do Brasileiro, o torcedor alviverde vai reencontrar o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. O time teve de jogar sua primeira partida no Estadual longe de Caxias do Sul, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, devido ao processo de melhoria no sistema de drenagem no gramado. No domingo (4), às 20h, o Papo recebe o Ypiranga em um confronto para se firmar entre os primeiros do Gauchão.