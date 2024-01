Diante do Guarany-Ba, não foram apenas os atacantes do Juventude que brilharam. Por mais que Erick Farias se destacasse com um gol e duas assistências; e por mais que Jean Carlos levasse aplausos do torcedor pela cobrança de falta perfeita que resultou no quarto gol, outro jogador chamou atenção. O lateral-direito João Lucas confirmou a boa atuação da estreia e marcou um belo gol na partida.