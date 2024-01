O começo do Juventude no Gauchão é de imposição. O Verdão encarou dois jogos contra adversários com maior tempo de preparação. No entanto, isso não entrou em campo e o Ju venceu os dois duelos. Esse é o melhor inicio de Estadual desde 2016. Diante do São José-PoA, neste sábado (27), às 19h, no estádio Francisco Novelletto, o objetivo é continuar a evolução.