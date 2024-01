O quarto jogo do Juventude no Campeonato Gaúcho será um confronto que se repetirá na Série A do Brasileirão. Nesta quarta-feira (31), às 21h30min, os comandados do técnico Roger Machado visitam o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. E o treinador tem três novas opções para a sequência da competição.