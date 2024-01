O início do Juventude é animador para o torcedor. Desde 2016, o Verdão não começa o Estadual com duas vitórias consecutivas. E a boa fase do time alviverde também é mérito das individualidades. O meia-atacante Lucas Barbosa, 22 anos, é um dos contratados para a atual temporada e tem apresentado suas credenciais, seja com gols ou assistência.