O apelido veio por acaso. Quando estava no Novo Horizontino, ele atendia pelo nome de João Pedro. Mas eram três os "Joões" no elenco da equipe de São Paulo. Foi quando, durante um treinamento, um integrante da comissão técnica gritou: "Ei Barba! Pega a bola aí!". Com isso dito na frente de todos os jogadores do grupo não teve mais jeito: o volante passou a se chamar Barba de vez.