O torcedor do Juventude começa o ano com boas perspectivas. O time vem de um acesso à Série A, foi vice-campeão da Série B, manteve uma base da equipe vitoriosa de Thiago Carpini, renovou com Nenê e contratou o centroavante Gilberto. O novo comandante alviverde não teve tempo para observar o elenco em um jogo-treino, mas não usa esse ponto como desculpa. Roger Machado destaca que o grupo finalizou a pré-temporada com saldo positivo.