O Caxias divulgou, nesta quinta-feira (18), a primeira parcial de ingressos vendidos para o jogo diante do Grêmio. O confronto acontece no sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário, e marca a abertura do Campeonato Gaúcho 2024. Ao todo, já foram comercializados 4.530 entradas de ambas as torcidas.