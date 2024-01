A atleta caxiense Adriana Huff Fabris, 21 anos, está em busca de recursos para conseguir embarcar para a Tailândia, para a disputa do Campeonato Mundial de Muay Thai, que acontece no dia 6 de março. A vaga para o campeonato mundial foi conquistada depois de Adriana se tornar campeã brasileira, em torneio disputado na cidade de Sapucaia do Sul, ainda em 2023.