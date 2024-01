O Juventude volta a atuar pela Campeonato Gaúcho na terceira rodada. O confronto será no sábado (27), às 19h, diante do São José-PoA, no estádio Francisco Novelletto. E para esse confronto, o técnico Roger Machado poderá ter uma ausência importante. O goleiro Renan sentiu a panturrilha diante do Guarany de Bagé.