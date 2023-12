Dois times do Caxias vão entrar em campo neste sábado (23). No primeiro teste da pré-temporada, o técnico Gerson Gusmão irá avaliar o grupo em dois tempos de 45 minutos diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A partida acontece a partir das 10h, no CT Baixada Rubra Vanderlei Bersaghi. A atividade será aberta apenas à imprensa, pois o local não possui condições de receber público.