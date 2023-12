Há menos de um mês da estreia oficial no Campeonato Gaúcho, diante do Grêmio, o elenco do Caxias está próximo de ser definido. Até a quarta semana de pré-temporada, 28 jogadores fizeram atividades em preparação para o Estadual. O clube ainda está acertado com um centroavante que se apresentará no começo de janeiro. E o departamento de futebol busca ainda duas contratações.