O Juventude ainda tem a indefinição sobre o futuro de três jogadores que o clube pretende ficar para a temporada de 2024. O goleiro Thiago Couto, o volante Mandaca e o atacante David da Hora possuem contrato de empréstimo por se encerrar com o alviverde. O camisa 1 pertence ao São Paulo, o meio-campista tem vínculo com Corinthians e o extrema é do Fortaleza. Segundo o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, os atletas se valorizaram após o acesso à Série A.