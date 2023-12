O departamento de futebol do Juventude espera ter de 80 a 90% do grupo do técnico Thiago Carpini encaminhado nesta semana. A projeção foi dada pelo vice de futebol, Almir Adami, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Para o setor ofensivo, o clube anunciou recentemente a renovação de Gabriel Taliari até o fim de 2026. O clube comprou os direitos do jogador do Capivariano-SP. Outros dois nomes devem pintar no Estádio Alfredo Jaconi para o Gauchão: os atacantes Edson Carioca e Kleiton.