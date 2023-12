Aos poucos o elenco do Caxias vai tomando corpo e, em breve, o técnico Gerson Gusmão irá dar a sua cara ao novo time grená que está se desenhando para 2024. Na segunda semana de pré-temporada, 25 atletas estão realizando atividades no CT Baixada Rubra. ó último a chegar foi o atacante Gabriel Silva, contratado após uma passagem pelo Sampaio Corrêa. A ideia do departamento de futebol é ter um elenco de até 28 jogadores para começar o ano. Há conversas para que o clube traga mais um zagueiro, um meia e um centroavante.