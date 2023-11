A tenista caxiense Isabeli Andreola, 15 anos, foi chamada pela capitã Roberta Burzaghi para a fase de treinamentos do Time Brasil que irá disputar a Billie Jean King Cup, contra a Coreia do Sul, em Brasília-DF, nos próximos dias 10 e 11. Mais uma vez, o Tênis do Recreio da Juventude estará a serviço da Seleção Brasileira.