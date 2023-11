No último dia 10 de novembro, o Caxias realizou um jantar em agradecimento conselheiros pela temporada de 2023. Durante o encontro, o presidente do Conselho Deliberativo Grená, Luciano Marini, falou sobre o aumento no número de conselheiros. No começo do ano, o Caxias tinha pouco mais de 70. Agora, o clube chegou aos 151 membros do conselho. Com este apoio, ele se permite a sonhar mais alto.