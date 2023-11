O departamento de futebol do Caxias promove uma reformulação do elenco de 2023 visando a temporada que vem. Nesta segunda-feira (6), o Grená confirmou mais duas saídas do grupo de atletas. Os vínculos do lateral-esquerdo Jonathan e do zagueiro Lucão terminaram no mês de outubro. O clube optou por não renovar os contratos de ambos. Desta forma, a dupla encerra sua passagem pelo Estádio Centenário.