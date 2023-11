Buscando estruturar o Departamento de Futebol, a direção do Caxias criou a área de Coordenação de Saúde e Performance. Segundo o clube, essa nova função visa alcançar o alto desempenho, recuperação e melhora dos atletas, em conjunto com todas as funções do Departamento de Futebol, Departamento Médico, psicologia e nutrição.