A atleta caxiense Tatiana Cavagnolli, 44 anos, conquistou neste final de semana, em Itanhaém, no interior paulista, o título de campeã mundial de Powerlifting. Ela compete na modalidade Deadlift, que consiste em um movimento de levantar o peso do chão até o nível da coxa. Tati levantou 205 kg, superando as adversárias na categoria master até 75kg.