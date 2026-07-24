Futsal

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Na briga pelo G-4, ACBF recebe o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal

Confronto deste sábado (25) é o último do time laranja como mandante na primeira fase da competição nacional

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Maurício Reolon

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