Na briga pelo G-4, ACBF recebe o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal

Está chegando a hora da verdade. Na reta final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, a ACBF recebe o Campo Mourão, neste sábado (25), às 16h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. A última partida como mandante nesta etapa pode ser considerada decisiva para as pretensões da equipe de alcançar o G-4 da competição.
Embalada pela vitória por 5 a 2 na última rodada, a ACBF chegou aos 23 pontos e assumiu a quinta colocação. A equipe de Peri Fuentes está a apenas três do Praia Clube, quarto colocado.
Nos playoffs, os times do G-4 avançam direto para as quartas de final, enquanto os que ficarem entre a 5ª e a 12ª posição vão precisar passar por outra eliminatória.
Promoção especial
Quem adquirir ingresso para a partida entre ACBF e Campo Mourão, neste sábado (25), ganhará um ingresso para acompanhar o confronto de domingo (26), às 18h30min, diante do Riograndense Futsal, pela Copa RS 2026.
Os sócios da ACBF que comparecerem ao jogo da Liga Nacional também receberão um ingresso extra para prestigiar a equipe na partida válida pelo returno do Grupo B da Copa RS.