Fora de casa, ACBF vence o Santo André e sobe para a quinta posição na Liga Nacional de Futsal

Sexta vitória da ACBF na competição foi conquistada no interior paulista. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

A ACBF conquistou mais uma importante vitória na Liga Nacional de Futsal. Na noite desta segunda-feira (20), pela 13ª rodada, derrotou o Santo André, fora de casa, por 5 a 2. Juninho Silva, Barbosinha, Luis e Juninho, duas vezes, marcaram os gols dos comandados de Peri Fuentes.

Com o resultado, a equipe laranja pula para a quinta colocação com 23 pontos. Nas duas partidas que restam na fase classificatória, o time ainda vai enfrentar o Campo Mourão, em Carlos Barbosa, no sábado (25), e o Tubarão, em Santa Catarina, em 8 de agosto.

Em Santo André, os donos da casa saíram na frente do placar no primeiro tempo. Juninho Silva deixou tudo igual em chute forte de pé esquerdo.

Na segunda etapa, em 10 minutos, a ACBF deslanchou e ampliou com Barbosinha e Juninho, duas vezes. Na reta final, a vitória virou goleada com gol de Luis. Xaropinho marcou o segundo do Santo André, diminuindo o prejuízo.