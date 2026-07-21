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Fora de casa, ACBF vence o Santo André e sobe para a quinta posição na Liga Nacional de Futsal

No interior paulista, time de Carlos Barbosa saiu atrás, mas conseguiu bater o lanterna da LNF sem sustos na segunda etapa

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Maurício Reolon

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