Fora de casa, ACBF empata com o Praia Clube pela Liga Nacional

A ACBF entrou em quadra, neste sábado (4), diante do Praia Clube, na Arena G3, em Uberlândia (MG), e ficou no 4 a 4. Essa foi a 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O time de Carlos Barbosa não perde há cinco jogos na competição.
ACBF chegou a estar vencer por 4 a 2, de virada, mas no segundo tempo sofreu o empate. Na primeira etapa, muitos gols e um jogo movimentado. Os donos da casa saíram na frente com Guilherme. A equipe de Carlos Barbosa virou com dois gols de Fogaça: 2 a 1. O goleiro Angelo marcou o terceiro para a ACBF: 3 a 1.
Bruno Iacovino descontou para o Praia Clube. No entanto, Otanha fez o quarto gol da ACBF ainda na primeira tempo. Os times foram para o intervalo com vitória laranja por 4 a 2. Na segunda etapa, Luiz e Murilo empataram 4 a 4 e deram números finais ao jogo.
Com o resultado, a ACBF chega a 20 pontos na classificação e segue brigando pelo G-4, ficando na quinta colocação. Na próxima rodada, enfrenta o Atlântico, no dia 13, no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa.