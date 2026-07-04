Futsal

11ª rodada
Notícia

Fora de casa, ACBF empata com o Praia Clube pela Liga Nacional

O time de Carlos Barbosa não perde há cinco jogos na competição e na próxima rodada encara o Atlântico no clássico gaúcho

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Eduardo Costa

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