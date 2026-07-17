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Biografia do técnico Jarico será lançada em Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Porto Alegre e mais duas cidades do Estado

Livro sobre a trajetória do ícone do futsal brasileiro terá primeira apresentação nesta sexta-feira (17), na capital nacional da modalidade

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Tiago Nunes

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