Biografia do técnico Jarico será lançada em Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Porto Alegre e mais duas cidades do Estado

Livro terá lançamento nesta sexta-feira, em Carlos Barbosa, com a presença de Jarico. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A rica e vitoriosa história de um dos maiores nomes do futsal brasileiro está prestes a ganhar as prateleiras. A biografia "O Xis do Futsal - A Trajetória do Técnico Jarico", escrita pelos jornalistas Edgar Vaz e Gilson Piber, será lançada oficialmente nesta sexta-feira (17), em Carlos Barbosa.

Na sequência, o livro inicia um circuito de lançamentos que percorrerá outras quatro cidades gaúchas: Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria e Carazinho. O evento de estreia em Carlos Barbosa ocorre a partir das 19h30min, no Deck do Mercato FestiQueijo, localizado em frente ao estande da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), e contará com uma sessão de autógrafos.

Na semana seguinte, a agenda cultural chega a Caxias do Sul na quarta-feira, dia 22 de julho. As atividades na cidade começarão às 19h30min na Escola Laranja Caxias do Sul, onde Jarico ministrará uma palestra voltada para pais e alunos. Logo depois, às 20h, ocorre o lançamento oficial do livro com sessão de autógrafos no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Santa Catarina, localizado na rua Ivo Remo Comandulli, 897.

A obra também será lançada em Porto Alegre no dia 23 de julho, no auditório do edifício Diamond Tower, na Avenida Diário de Notícias, 400. Depois em Santa Maria, no dia 28 e, por fim, no dia seguinte na cidade de Carazinho.

Uma história de glórias

Jarico faz parte da grande história de 50 anos da ACBF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atualmente, Jarico atua como supervisor da ACBF, clube onde construiu os capítulos mais emblemáticos de sua carreira. Natural de Estrela, Jari da Rocha escreveu seu nome em letras douradas na história do time de Carlos Barbosa ao ser o primeiro treinador da era profissional da instituição.

Foi sob o seu comando que a ACBF ergueu o seu primeiro título oficial: o Campeonato Gaúcho de 1996. A partir daquela conquista, a trajetória do técnico se entrelaçou diretamente com a evolução e a projeção do futsal barbosense no cenário internacional.

Ao longo de sua caminhada na casamata, Jarico acumulou expressivos 21 títulos no comando da equipe. Entre as conquistas mais relevantes para o esporte nacional estão o bicampeonato da Liga Nacional (2001 e 2006), a Taça Brasil (2001), o Mundial de Clubes (2001), além do Sul-Americano e da Copa América de Futsal em 2002.