Futsal

Em Carlos Barbosa
Notícia

ACBF recebe o Atlântico em clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal

Será o primeiro encontro das duas equipes após a final da Supercopa Gramado, vencida pelo time laranja, na pré-temporada

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Maurício Reolon

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