ACBF recebe o Atlântico em clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa tenta colar nos líderes. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

O maior clássico do futsal gaúcho vai fechar a 12ª rodada da Liga Nacional nesta segunda-feira (13). A partir das 20h, a ACBF recebe o Atlântico, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em um confronto direto na briga pelas primeiras colocações do torneio. A XSports anuncia a transmissão.

Cinco pontos separam as duas equipes. O time de Erechim é o vice-líder com 25 pontos. A ACBF ocupa a sétima colocação, com 20, mas pode voltar ao G-4 em caso de vitória. Em comum, o fato de que os dois rivais gaúchos perderam apenas uma vez na competição nacional.

O grupo comandado pelo técnico Peri Fuentes continuava convivendo com alguns desfalques por conta de lesões. Nas últimas partidas, William Bolt, Vilela e Murilo foram alguns dos nomes que ficaram de fora. O pivô Juninho Silva retornou ao clube e poderá atuar diante do Galo de Erechim.

Os ingressos estão à venda pelo link, por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada).