Futsal

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ACBF leva virada, perde para o Atlântico e se distancia dos líderes da Liga Nacional de Futsal

Em duelo muito equilibrado, time laranja chegou a acertar a trave quando restavam menos de 10 segundos para o fim da partida

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Maurício Reolon

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