ACBF leva virada, perde para o Atlântico e se distancia dos líderes da Liga Nacional de Futsal

Em um confronto intenso, emocionante e disputado até os segundos finais, a ACBF sofreu a sua segunda derrota na Liga Nacional de Futsal. No clássico gaúcho, melhor para o Atlântico, que venceu por 2 a 1, de virada, na noite desta segunda-feira (13), em Carlos Barbosa.
O resultado coloca a equipe de Erechim na liderança com 28 pontos. A ACBF continua em sétimo, com 20. Até aqui são cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.
O próximo compromisso do time de Peri Fuentes na LNF será diante do Santo André, fora de casa, no dia 20, às 20h30min, no interior paulista. Um dia antes, o Galo de Erechim vai receber o Cascavel.
Ainda sem contar com peças importantes como William Bolt, Scheffer e Murilo, a equipe de Carlos Barbosa contou com o retorno do pivô Vilela, recuperado de lesão. E o começo de jogo teve os donos da casa pressionando e os visitantes assustando nos contra-ataques. Antes dos três minutos, os goleiros Ryan e Pedro Bianchini já tinham feito grandes defesas.
O primeiro gol só saiu aos 12 minutos. Aproveitando uma roubada de bola na quadra de ataque, Juninho finalizou de pé esquerdo e acertou o ângulo: 1 a 0 ACBF.
Logo na sequência, Batalha foi expulso, deixando o Atlântico com um jogador a menos. A vantagem numérica fez a equipe da casa pressionar e Vilela perdeu um gol incrível quase em cima da linha. No lance seguinte, Fogaça acertou um chutaço e Ryan salvou. O placar seguia igual até o intervalo.
No retorno, os goleiros dos dois times continuaram brilhando. E, mais uma vez, um erro na saída da defesa foi decisivo para um gol. Desta vez, do Atlântico. O pivô Roni deixou tudo igual.
Mais efetivo, o Atlântico chegou a virada menos de dois minutos depois. Em uma jogada pela ala direita, após finalização defendida por Bianchini, PH mandou para as redes.
A ACBF lutou pelo empate até o fim e teve sua grande chance quando restavam 15 segundos. Em finalização cruzada de Barbosinha, Luis desviou quase em cima da linha e a bola bateu na trave.