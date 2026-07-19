ACBF enfrenta o Santo André em busca de reabilitação na Liga Nacional de Futsal 

Duda Knoff / ACBF, Divulgação

O próximo confronto da ACBF na reta final da primeira fase da Liga Nacional será segunda-feira (20), às 20h30min, contra a equipe do Santo André, em São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada. A XSports e a LNF TV anunciam a transmissão

Com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas, a ACBF ocupa a sétima colocação, com 20 pontos. Já o adversário é o lanterna, com apenas sete.

Na última rodada, em um confronto equilibradíssimo, a equipe do técnico Peri Fuentes foi derrotada pelo Atlântico, no clássico gaúcho, por 2 a 1. Nas duas partidas que restam na fase classificatória, o time ainda vai enfrentar o Campo Mourão, em Carlos Barbosa, e o Tubarão, em Santa Catarina.

REGULAMENTO

Pelo regulamento da LNF em 2026, as 16 equipes jogam entre si em turno único. Os quatro melhores avançam direto para as quartas de final. E é justamente o G-4 o objetivo de momento da ACBF, que está quatro pontos atrás do Magnus.

Quem terminar entre o 5º e o 12º lugar disputará as outras quatro vagas nas quartas de final por meio de um playoff.