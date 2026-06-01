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Peri Fuentes conduz ACBF a título histórico da Libertadores: "Momento único na minha carreira"

Treinador comandou o time laranja na conquista da competição continental. Time de Carlos Barbosa soma sete taças do torneio

Eduardo Costa

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