Peri Fuentes conduz ACBF a título histórico da Libertadores: "Momento único na minha carreira"

Peri Fuentes comandou a ACBF no título da Libertadores. Conmebol / Divulgalção

Peri Fuentes escreveu seu nome de forma definitiva na história da ACBF ao comandar o clube na conquista da Libertadores 2026. Um título que carrega o peso da tradição e o brilho do cinquentenário laranja. Há pouco mais de um ano à frente da equipe, o treinador transforma tempo curto em legado.

— A ficha demora muito a cair, ainda mais do jeito que foi o jogo, com todos os acontecimentos, as adversidades, as situações que o jogo nos mostrou. Parabenizar todas as equipes, principalmente as quatro semifinalistas, que fizeram uma grande competição e a equipe do Magnus, três finais não é para qualquer um. Agradecer demais ao grupo de atletas, comissão, direção, patrocinadores, torcida. Parabenizar todo mundo — comentou o treinador.

Foram oito dias de competição e seis partidas. Um curto período para uma competição tão desgastante para os atletas e para o treinador. No fim, o clube conquistou a sétima Libertadores de sua história.

— A semana é muito desgastante. Foi minha primeira Libertadores e eu não jogo e eu não me aguento em pé, você imagina alguns atletas. A gente fez uma grande semana, mais outra, já tínhamos feito em gramado. Pela nossa bravura, pela nossa luta e escrever um roteiro no ano cinquentenário, um título da Libertadores dentro de casa, é algo assim inacreditável — contou o técnico.

Na decisão contra o Magnus, empate no tempo normal e na prorrogação, 2 a 2. A decisão foi para os pênaltis, com vitória laranja por 7 a 6.