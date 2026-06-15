Nos pênaltis, ACBF  supera o Joaçaba e avança às quartas de final da Copa LNF

Fora de casa, equipe de Carlos Barbosa garantiu a vaga. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

A ACBF nas quartas de final da Copa LNF. Em jogo único, o time de Carlos Barbosa bateu o Joaçaba nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A partida foi realizada neste domingo (14) na cidade do interior catarinense.

Na próxima fase, a equipe do técnico Peri Fuentes vai enfrentar o São Caetano, que eliminou o Umuarama-PR ao vencer por 4 a 2, neste domingo, em São Caetano do Sul (SP).

Jogando fora de casa e diante de um torcedor com apoio da sua torcida, a ACBF saiu atrás do placar. Em cobrança de escanteio ensaiada, Rizzi acertou um chutaço e abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, aos seis, em bela troca de passes, Juninho recebeu livre a fez o gol do 1 a 1. A decisão foi para a prorrogação, onde as duas equipes travaram um duelo intenso e equilibrado. Com uma arbitragem confusa e a ACBF estourando o limite de faltas, o Joaçaba teve duas chances no tiro-livre, mas sem alteração no marcador.

Nas penalidades, a estrela do goleiro da ACBF voltou a brilhar. Marcolla, Otanha, Luis e Juninho fizeram os seus gols, enquanto Pedro Bianchini defendeu a cobrança de Ceará e William: 4 a 2 ACBF.