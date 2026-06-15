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Nos pênaltis, ACBF  supera o Joaçaba e avança às quartas de final da Copa LNF

Fora de casa e com desfalques, time laranja contou novamente com o brilho dos goleiros Pedro Bianchini e Angelo

Maurício Reolon

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