Fora de casa, ACBF busca empate contra o Cascavel pela Liga Nacional de Futsal

ACBF buscou o empate fora de casa. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

A ACBF somou mais um empate na Liga Nacional de Futsal. No Paraná, a equipe de Carlos Barbosa viu o Cascavel abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas buscou o empate em 2 a 2, com gols de Barbosinha e Fogaça. Mais uma vez, o goleiro Pedro Bianchini foi destaque da partida com grandes defesas.

O time laranja fica com 16 pontos na tabela. Na campanha, quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. Em Cascavel, o grupo ainda teve os desfalques de William Bolt, Murilo e Vilela, lesionados.