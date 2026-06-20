Futsal

Tudo igual
Notícia

Fora de casa, ACBF busca empate contra o Cascavel pela Liga Nacional de Futsal

Equipe paranaense chegou a abrir 2 a 0, mas time laranja conseguiu a igualdade. Goleiro Pedro Bianchini teve grande atuação

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS