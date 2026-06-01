Fixo da ACBF celebra gol na final e título da Libertadores: "Viver isso é um sonho para qualquer atleta"

Otanha marcou um dos gols no empate em 2 a 2 no tempo normal diante do Magnus. CONMEBOL / Divulgação

Disputar uma Libertadores já é, por si só, um sonho da carreira de muitos jogadores. Agora, ser campeão e vestindo a camisa da ACBF, ganha ainda mais importância. O fixo Lucas Otanha, de 31 anos, vive esse momento. Em 30 dias no clube, ele já participou da conquista da competição continental pelo clube de Carlos Barbosa.

— Momento indescritível. Estou muito feliz. Agradecer a Deus pela oportunidade. Viver isso é um sonho para qualquer atleta. Então, o que foi vivido nesta semana é de outro mundo. Nunca tinha vivido isso — contou o jogador após a partida.

Contratado pela ACBF no fim de abril para a sequência da temporada, Otanha reencontrou o futsal brasileiro após passagem pelo Kairat, do Cazaquistão, e rapidamente se integrou a um grupo que buscava recolocar o clube no topo do continente.

Em poucos dias, transformou adaptação em protagonismo: disputou a Libertadores, foi peça importante na campanha e deixou sua marca na decisão diante do Magnus, ao anotar um dos gols da equipe.

No desfecho, o título coroou não apenas a trajetória coletiva, mas também o retorno do atleta ao país com um papel decisivo em uma conquista histórica. ACBF heptacampeã da Libertadores.

— Creio que as pessoas que acompanharam, viram um grande jogo. Acho que Deus me abençoou com um gol e uma grande partida. Completei 30 dias vestindo a camiseta da ACBF. Estou realizando um sonho de criança e de todos os meus familiares. Eles sabem o quanto trabalhei para chegar aqui. Muito feliz e que a gente siga trilhando o caminho para poder trazer alegria novamente para o torcedor da ACBF. Dedico a minha esposa que está sempre comigo e aos meus familiares — finalizou.