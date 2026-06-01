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Fixo da ACBF celebra gol na final e título da Libertadores: "Viver isso é um sonho para qualquer atleta"

Contratado junto ao futsal europeu, Lucas Otanha completou 30 dias no clube e já vive momento histórico com a camisa laranja

Eduardo Costa

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