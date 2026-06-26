Com gol faltando três segundos, ACBF vira o jogo e vence o Jaraguá pela Liga Nacional

A ACBF conquistou mais uma grande vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta sexta-feira (26), o time laranja ficou boa parte do confronto atrás do placar, mas buscou a virada e, com um gol marcado quando restavam três segundos, derrotou o Jaraguá por 4 a 3, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. O duelo foi válido pela 10ª rodada da competição.
JK, Barbosinha, duas vezes, e Otanha marcaram os gols da equipe gaúcha, que chegou aos 19 pontos, colando no G-4. Na campanha até aqui são cinco vitórias, quatro empates e só uma derrota.
Na primeira etapa, aos nove minutos, em cobrança de escanteio ensaiada, Nenê Ribeiro completou para a rede e fez 1 a 0 para o Jaraguá.
A ACBF criou sua melhor chance aos 15. Pedro Bianchini se adiantou na quadra ofensiva e encontrou um lindo passe para Fogaça, que encobriu o goleiro adversário. A bola acertou o travessão e Nicolas deu um tapa para fora.
Quando tentava reagir, o time da casa cometeu outro erro crucial. Em cobrança de lateral do Jaraguá para a área, Scheffer desviou e a bola acabou enganando Bianchini: 2 a 0 para os catarinenses.
Com a desvantagem, o time de Carlos Barbosa foi para o ataque no segundo tempo. Aos 5m24seg, JK acertou um chutaço da ala esquerda e descontou.
Mesmo com maior volume de jogo, a ACBF tinha dificuldades para finalizar. Em contra-ataque rápido, aos 15 minutos, Barbosinha recebeu o passe na área e tirou do goleiro: 2 a 2.
Só que o Jaraguá novamente voltou à frente do placar. Quando restava 1min50seg, Marcênio cobrou o escanteio e Eka desviou entre os zagueiros: 3 a 2 pros visitantes.
A resposta foi rápida. Em um erro na saída de bola dos catarinenses, Marcolla cobrou o lateral rapidamente e Barbosinha bateu firme, sem chance para Nicolas, empatando de novo, quando restavam 47 segundos. Só que o jogo ainda reservava mais emoções.
O Jaraguá teve a sua chance, e errou. Bianchini lançou no ataque, Marcolla escorou e Otanha bateu de primeira, no canto. Gol, faltando três segundos. 4 a 3 ACBF e festa da torcida em Carlos Barbosa.