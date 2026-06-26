Futsal

Futsal
Notícia

Com gol faltando três segundos, ACBF vira o jogo e vence o Jaraguá pela Liga Nacional

Time laranja marcou o gol da vitória nos últimos segundos, após confronto movimentado e alternância no placar 

Maurício Reolon

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