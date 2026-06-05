Depois do título da Libertadores, ACBF recebe São José pela Liga Nacional de Futsal

Laranja Mecânica é sexta colocada. Duda Knoff / ACBF / Divulgação

Mais feliz impossível, mas com os pés no chão. Após conquistar o heptacampeonato na Libertadores de Futsal, a ACBF volta à quadra neste sábado (6). Pela oitava rodada da Liga Nacional de Futsal 2026, a equipe enfrenta o São José. O duelo inicia às 17h45min, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa.

Com apenas uma derrota no torneio, a equipe laranja busca manter a boa fase e vencer o último colocado da competição. O momento de euforia para o time de Peri Fuentes, que conquistou os primeiros títulos com o clube em 2026, reforça a confiança do elenco para a sequência da temporada.

Na tabela, o time de Carlos Barbosa está na sexta colocação, com 12 pontos. A campanha sólida mantém a equipe próxima dos primeiros colocados. Na última rodada, antes da Libertadores, a equipe deixou a vitória escapar no último segundo e ficou no 3 a 3 com o Magnus.

Do outro lado, o time paulista se encontra na lanterna, com apenas dois pontos e ainda sem vitórias no torneio. A equipe vem de empate com o Tubarão, por 2 a 2.