ACBF volta à Liga Nacional de Futsal com vitória sobre o São José

JK marcou o primeiro gol da partida em Carlos Barbosa. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

Nada de ressaca após o heptacampeonato da Libertadores de Futsal. Seis dias após a festa dentro de casa, a ACBF voltou a vencer na Liga Nacional. Neste sábado (6), o time do técnico Peri Fuentes derrotou o lanterna São José, por 2 a 0, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

O resultado leva a ACBF aos 15 pontos, na quinta colocação após oito rodadas. São quatro vitórias, três empates e uma derrota. O próximo desafio será contra o Cascavel, sábado, dia 20, no interior do Paraná.

Neste sábado o time precisou superar a ausência de jogadores importantes, entregues ao departamento médico. Murilo, William Bolt, Vilela e Scheffer foram ausências. Com vários atletas com os cabelos descoloridos, ainda em celebração do título continental, a ACBF decidiu o jogo ainda na primeira etapa.

Aos 10 minutos, JK roubou a bola na quadra de ataque e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Já na reta final do primeiro período, uma troca de passes rápida deixou Luis livre para ampliar e confirmar mais um resultado positivo.