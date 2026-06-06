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ACBF volta à Liga Nacional de Futsal com vitória sobre o São José

Após o título da Libertadores, equipe fez nova vítima em Carlos Barbosa e chegou aos 15 pontos em oito partidas na LNF

Maurício Reolon

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