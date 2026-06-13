ACBF enfrenta o Joaçaba em jogo único pelas oitavas de final da Copa LNF

Técnico Peri Fuentes comanda a equipe laranja na Copa LNF. Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF enfrenta o Joaçaba, neste domingo (14), às 17h30min, no Ginásio da Unoesc. O confronto é válida pelas oitavas de final da Copa LNF 2026. Será jogo único, com vaga direta nas quartas de final para o vencedor.

Batizada de “Copa da Liga”, a competição integra o calendário nacional a partir deste ano como uma novidade no futsal brasileiro. O torneio reúne 32 equipes, divididas entre os 16 clubes da elite da Liga Nacional e outros 16 vindos da LNF Silver. O formato é eliminatório e os confrontos são definidos por sorteio.

O adversário da ACBF nas oitavas de final foi conhecido justamente em um desses sorteios organizados pela Liga, que indicou o Joaçaba como rival no mata-mata. Conforme prevê o regulamento, a equipe catarinense terá o mando de quadra no duelo.

A ACBF garantiu presença nesta fase após um confronto eletrizante contra o Sport, em Recife. Em um duelo marcado pelo equilíbrio e pela intensidade, o placar terminou empatado em 3 a 3 no tempo regulamentar. Na prorrogação, porém, o time de Carlos Barbosa mostrou eficiência e assegurou a classificação com uma vitória por 1 a 0.

O Joaçaba também precisou superar o desgaste físico para avançar, já que empatou em 2 a 2 com o Tubarão e somente no tempo extra construiu a vitória por 3 a 0.

Copa LNF - Oitavas de final

Apodi x Jaraguá

Joaçaba x ACBF

São Lourenço x Corinthians

São Caetano x Umuarama

Chopinzinho x Joinville

Juventude-MS x América-RN

Dracena x Concórdia