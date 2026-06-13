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ACBF enfrenta o Joaçaba em jogo único pelas oitavas de final da Copa LNF

Partida será neste domingo (14), às 17h30min, no Ginásio da Unoesc. Quem vencer, garante vaga na próxima etapa da competição

Eduardo Costa

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