A maior campeã da América: os números e a campanha do sétimo título da ACBF na Libertadores

A Glória Eterna 2026 tem endereço: Carlos Barbosa. Em uma final dramática, a ACBF venceu o Magnus Futsal nos pênaltis por 7 a 6, após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, e conquistou o título invicto da Libertadores de Futsal 2026.
Com o resultado, a equipe laranja alcança o sétimo título continental e passa a ocupar, de forma isolada, o posto de maior campeã da história da competição. A conquista ganha ainda mais peso por ser na temporada em que o clube celebra 50 anos de história.
A campanha da ACBF na competição foi sólida e consistente. Em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates, com um ataque eficiente e uma defesa segura: 19 gols marcados e apenas quatro sofridos ao longo do torneio.
Individualmente, o destaque ofensivo ficou com Fogaça, autor de quatro gols, enquanto William Bolt contribuiu com três. Barbosinha, Marcolla, Luis, Vilela e Scheffer balançaram as redes duas vezes, enquanto Otanha e Juninho fizeram um.
A ACBF agora soma sete conquistas da Libertadores: 2002, 2003, 2011, 2017, 2018, 2019 e 2026. A decisão deste ano foi acompanhada por um Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra lotado.
Campanha do título
A campanha da ACBF na Libertadores de Futsal 2026 começou com autoridade na fase de grupos. A equipe de Carlos Barbosa estreou com goleada por 6 a 1 sobre o Peñarol, do Uruguai, que era o atual campeão da competição. Depois, venceu o Fantasmas Morales Moralitos, da Bolívia, por 5 a 0, e fechou a primeira fase com empate em 1 a 1 diante do Boca Juniors, e garantiu a liderança do grupo.
No mata-mata, o time manteve a consistência. Nas quartas de final, a ACBF derrotou o Panta Walon, do Peru, por 3 a 0. Na semifinal, voltou a mostrar força defensiva ao vencer o Centauros, da Venezuela, por 2 a 0. Já na decisão, após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, superou o Magnus Futsal nos pênaltis por 7 a 6 para conquistar o título continental.
Primeira fase
ACBF 6x1 Peñarol-URU
ACBF 5x0 Fantasmas Morales Moralitos-BOL
ACBF 1x1 Boca Juniors
Quartas de final
ACBF 3x0 Panta Walon-PER
Semifinal
ACBF 2x0 Centauros-VEN
Final
ACBF (7) 2x2 (6) Magnus
Gols
Fogaça - 4 gols
William Bolt - 3 gols
Barbosinha, Marcolla, Luis, Vilela e Scheffer - 2 gols
Otanha e Juninho - 1 gol