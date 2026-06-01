Futsal

Glória eterna
Notícia

A maior campeã da América: os números e a campanha do sétimo título da ACBF na Libertadores

2002, 2003, 2011, 2017, 2018, 2019 e 2026 estão na história do clube de Carlos Barbosa

Eduardo Costa

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