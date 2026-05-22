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Vice em 2021, goleiro da ACBF mira título da Libertadores em Carlos Barbosa: “Quero muito vencer”

Pedro Bianchini, 30 anos, está na sua sexta temporada no clube e busca conquista que esteve próxima há cinco anos

Eduardo Costa

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