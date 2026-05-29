Semifinais definidas: veja como foi o dia de classificações na Libertadores de Futsal

Os quatro melhores times do futsal sul-americano já estão definidos. As quartas de final da Copa Libertadores 2026 foram disputadas nesta quinta-feira (28), em Carlos Barbosa, e determinou a classificação de dois times brasileiros, um argentino, e um venezuelano para às semifinais.
As semifinais estão previstas para o sábado (30), enquanto a grande decisão da Glória Eterna será disputada no domingo (31).
Quartas de final
Centauros de Caracas (VEN) 2 (3) x (0) 2 Dep. Lyon Cali (COL)
Cerro Porteño (PAR) 1x3 Boca Juniors (ARG)
Magnus Futsal 6x0 Nacional (URU)
ACBF 3x0 Panta Walon (PER)
Semifinais
30/05 - Sábado - 16h30min - Boca Juniors (ARG) x Magnus Futsal (BRA)
30/05 - Sábado - 19h30min - Centauros (VEN) x ACBF
Primeiro classificado
O Centauros de Caracas, da Venezuela, se tornou o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores de Futsal 2026. Em jogo que abriu as quartas de final nesta quinta-feira, o time venezuelano venceu o Deportivo Lyon Cali, da Colômbia, nos pênaltis e avançou à próxima fase da competição continental.
No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2. A igualdade persistiu na prorrogação, sem gols, o que levou a definição para as cobranças. Nas penalidades, o Centauros aproveitou todas as batidas, enquanto o Lyon Cali não converteu nenhuma. O placar terminou em 3 a 0 para a equipe venezuelana.
Segundo classificado
O Boca Juniors garantiu vaga na semifinal após vencer o Cerro Porteño por 3 a 1, confirmando sua superioridade ao longo da partida. Com desempenho consistente e controle das ações, o time argentino soube administrar o confronto e construiu o placar necessário para avançar na competição.
A classificação coloca os argentinos entre os quatro principais clubes da América do Sul na disputa e mantém viva a busca pelo título da Glória Eterna em Carlos Barbosa.
Terceiro classificado
O Magnus Futsal avançou à semifinal da Libertadores de Futsal 2026 ao golear o Nacional, do Uruguai, por 6 a 0, na terceira partida das quartas de final. A equipe brasileira dominou o confronto desde o início, impôs ritmo alto e construiu o resultado sem sofrer ameaças, assegurando a classificação com ampla superioridade em Carlos Barbosa.
Com a vaga entre os quatro melhores da América do Sul, o Magnus terá como próximo adversário o Boca Juniors. Os argentinos eliminaram o Cerro Porteño mais cedo, ao vencer por 3 a 1, e agora enfrentam os brasileiros na sequência da luta pelo título continental.
Quarto classificado
A ACBF permanece na disputa pelo heptacampeonato da Libertadores de Futsal. Nesta quinta-feira (28), a equipe de Carlos Barbosa superou o Panta Walon, do Peru, por 3 a 0, em duelo válido pelas quartas de final. Com a vitória, o time comandado por Peri Fuentes garantiu classificação e assegurou presença entre os quatro melhores do continente.
A competição entra agora na fase decisiva, com as semifinais marcadas para o sábado (30). A ACBF terá pela frente o Centauros de Caracas, da Venezuela, em partida às 19h30min. Na outra chave, Boca Juniors e Magnus Futsal se enfrentam às 16h30min.