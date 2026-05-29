Semifinais definidas: veja como foi o dia de classificações na Libertadores de Futsal

O Magnus venceu o Nacional e avançou. Conmebol / Divulgação

Os quatro melhores times do futsal sul-americano já estão definidos. As quartas de final da Copa Libertadores 2026 foram disputadas nesta quinta-feira (28), em Carlos Barbosa, e determinou a classificação de dois times brasileiros, um argentino, e um venezuelano para às semifinais.

As semifinais estão previstas para o sábado (30), enquanto a grande decisão da Glória Eterna será disputada no domingo (31).

Quartas de final

Centauros de Caracas (VEN) 2 (3) x (0) 2 Dep. Lyon Cali (COL)

Cerro Porteño (PAR) 1x3 Boca Juniors (ARG)

Magnus Futsal 6x0 Nacional (URU)

ACBF 3x0 Panta Walon (PER)

Semifinais

30/05 - Sábado - 16h30min - Boca Juniors (ARG) x Magnus Futsal (BRA)

30/05 - Sábado - 19h30min - Centauros (VEN) x ACBF

Primeiro classificado

Centauros, da Venezuela, foi o primeiro classificado para a semifinal. Conmebol / Divulgação

O Centauros de Caracas, da Venezuela, se tornou o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores de Futsal 2026. Em jogo que abriu as quartas de final nesta quinta-feira, o time venezuelano venceu o Deportivo Lyon Cali, da Colômbia, nos pênaltis e avançou à próxima fase da competição continental.

No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2. A igualdade persistiu na prorrogação, sem gols, o que levou a definição para as cobranças. Nas penalidades, o Centauros aproveitou todas as batidas, enquanto o Lyon Cali não converteu nenhuma. O placar terminou em 3 a 0 para a equipe venezuelana.

Segundo classificado

O Boca avançou para a semifinal da competição, CONMEBOL / Divulgação

O Boca Juniors garantiu vaga na semifinal após vencer o Cerro Porteño por 3 a 1, confirmando sua superioridade ao longo da partida. Com desempenho consistente e controle das ações, o time argentino soube administrar o confronto e construiu o placar necessário para avançar na competição.

A classificação coloca os argentinos entre os quatro principais clubes da América do Sul na disputa e mantém viva a busca pelo título da Glória Eterna em Carlos Barbosa.

Terceiro classificado

O Magnus goleou por 6 a 0. Conmebol / Divulgação

O Magnus Futsal avançou à semifinal da Libertadores de Futsal 2026 ao golear o Nacional, do Uruguai, por 6 a 0, na terceira partida das quartas de final. A equipe brasileira dominou o confronto desde o início, impôs ritmo alto e construiu o resultado sem sofrer ameaças, assegurando a classificação com ampla superioridade em Carlos Barbosa.

Com a vaga entre os quatro melhores da América do Sul, o Magnus terá como próximo adversário o Boca Juniors. Os argentinos eliminaram o Cerro Porteño mais cedo, ao vencer por 3 a 1, e agora enfrentam os brasileiros na sequência da luta pelo título continental.

Quarto classificado

ACBF venceu o confronto e avançou. Duda Knoff / ACBF / Divulgação

A ACBF permanece na disputa pelo heptacampeonato da Libertadores de Futsal. Nesta quinta-feira (28), a equipe de Carlos Barbosa superou o Panta Walon, do Peru, por 3 a 0, em duelo válido pelas quartas de final. Com a vitória, o time comandado por Peri Fuentes garantiu classificação e assegurou presença entre os quatro melhores do continente.