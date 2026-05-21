“Prontos para competir”: Após experiência na Champions League, reforço da ACBF projeta Libertadores

Lucas Otanha em treinamento no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Porthus Junior / Agencia RBS

Disputar uma Libertadores é o sonho de muitos jogadores, e com a camisa da ACBF o objetivo ganha ainda mais significado. O fixo Lucas Otanha, de 31 anos, viverá essa experiência logo nas primeiras semanas no clube.

Contratado no fim de abril para a sequência da temporada, o atleta retornou ao futsal brasileiro após passagem pelo Kairat, equipe do Cazaquistão. Em quatro jogos disputado, já marcou um gol. Agora, integra o elenco laranja que disputa a competição continental.

— É a realização de um sonho. Sou natural aqui do Sul também, lá de Uruguaiana. A primeira impressão também muito boa. O pessoal me recebendo muito bem. Aos poucos vou me adaptando ao futsal brasileiro de novo e também ao trabalho do professor Peri Fuentes. Muito feliz com o meu primeiro gol com a camiseta da ACBF. Espero que seja o primeiro de muitos — comentou Otanha.

Em duas temporadas no Cazaquistão, ele disputou a Champions League, maior competição do continente europeu.

— Acho que foi uma experiência, um futsal um pouco diferente lá no Cazaquistão. Acabei tendo a oportunidade de jogar a Champions, então jogar com grandes atletas, atletas com altíssimo nível. Acho que isso agregou muito na minha carreira. Adquirindo experiência e competindo no mais alto nível do futsal — lembrou o jogador, que completou:

— Chego preparado, venho de temporada lá. Agora, é a adaptação mais no estilo de jogo. O padrão de jogo que a nossa equipe está jogando. Mas estou preparado, fisicamente estou muito bem. Espero representar muito bem a equipe da ACBF na Libertadores.

Otanha carrega a expectativa de disputa da Libertadores de Futsal. Porthus Junior / Agencia RBS

Otanha volta ao Brasil e já terá uma competição importante para a ACBF, no ano do seu cinquentenário.