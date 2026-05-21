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“Prontos para competir”: Após experiência na Champions League, reforço da ACBF projeta Libertadores

O fixo Lucas Otanha, 31 anos, foi o contratado mais recente do clube de Carlos Barbosa. Em quatro jogos, ele já fez um gol. O jogador, natural de Uruguaiana, estava no Kairat, do Cazaquistão

Eduardo Costa

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