“Prontos para competir”: Após experiência na Champions League, reforço da ACBF projeta Libertadores

Disputar uma Libertadores é o sonho de muitos jogadores, e com a camisa da ACBF o objetivo ganha ainda mais significado. O fixo Lucas Otanha, de 31 anos, viverá essa experiência logo nas primeiras semanas no clube.
Contratado no fim de abril para a sequência da temporada, o atleta retornou ao futsal brasileiro após passagem pelo Kairat, equipe do Cazaquistão. Em quatro jogos disputado, já marcou um gol. Agora, integra o elenco laranja que disputa a competição continental.
— É a realização de um sonho. Sou natural aqui do Sul também, lá de Uruguaiana. A primeira impressão também muito boa. O pessoal me recebendo muito bem. Aos poucos vou me adaptando ao futsal brasileiro de novo e também ao trabalho do professor Peri Fuentes. Muito feliz com o meu primeiro gol com a camiseta da ACBF. Espero que seja o primeiro de muitos — comentou Otanha.
Em duas temporadas no Cazaquistão, ele disputou a Champions League, maior competição do continente europeu.
— Acho que foi uma experiência, um futsal um pouco diferente lá no Cazaquistão. Acabei tendo a oportunidade de jogar a Champions, então jogar com grandes atletas, atletas com altíssimo nível. Acho que isso agregou muito na minha carreira. Adquirindo experiência e competindo no mais alto nível do futsal — lembrou o jogador, que completou:
— Chego preparado, venho de temporada lá. Agora, é a adaptação mais no estilo de jogo. O padrão de jogo que a nossa equipe está jogando. Mas estou preparado, fisicamente estou muito bem. Espero representar muito bem a equipe da ACBF na Libertadores.
Otanha volta ao Brasil e já terá uma competição importante para a ACBF, no ano do seu cinquentenário.
— Eu fico feliz da ACBF ter aberto as portas para mim nesse momento tão glorioso, digamos assim, do cinquentenário do clube. Então, estou muito feliz deles depositarem essa confiança em mim. Chego preparado mentalmente, fisicamente e espero fazer uma grande competição aqui e ajudar meus companheiros em tudo que for possível. A equipe está numa evolução muito boa. Chegamos prontos para competir muito bem dentro de casa — finalizou Otanha.