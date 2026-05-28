Libertadores de Futsal terá ingresso especial para crianças nas semifinais e finais

A partir das semifinais, crianças de até 14 anos terão ingresso no valor de R$ 10,00 Duda Knoff / ACBF / Divulgação

A ACBF anunciou uma condição especial para os jogos decisivos da Copa Libertadores de Futsal. A partir das semifinais, crianças de até 14 anos terão ingresso no valor de R$ 10,00 para acompanhar os confrontos da reta final da competição. Crianças de colo terão acesso liberado, sem necessidade de ingresso.

Segundo o clube, o objetivo é auxiliar no controle de público e garantir maior conforto e segurança aos torcedores, diante da grande procura por ingressos para os jogos decisivos realizados no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

Para a grande final da competição, restam aproximadamente 500 ingressos disponíveis. A organização também reforça que os sócios Diamante da ACBF terão acesso ao estacionamento do ginásio mediante realização prévia de check-in no grupo oficial da categoria.