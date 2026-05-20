Centro de eventos Sérgio Luiz Guerra receberá os 32 jogos da Libertadores. Porthus Junior / Agencia RBS

A realização da Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa projeta um impacto econômico, cultural e social imediato relevante para a cidade e para a Serra Gaúcha. O evento começa no próximo domingo (24) e em oito dias terá 32 jogos.

O torneio mobiliza um contingente expressivo de pessoas de fora da região: são 12 equipes com cerca de 25 integrantes cada, totalizando aproximadamente 300 participantes. A esse grupo somam-se cerca de 100 profissionais entre staff da Conmebol e arbitragem, além de 50 jornalistas de veículos nacionais e internacionais.

Ao todo, são cerca de 450 pessoas diretamente ligadas ao evento, sem considerar torcedores e familiares que também impulsionam a movimentação econômica. Esse fluxo de visitantes gera um impacto direto estimado entre R$ 3,5 milhões e R$ 4 milhões na economia local.

— Nós já estamos há praticamente um mês e meio trabalhando em cima da Libertadores e de uma forma com o poder público e em parceria com a ACBF, que está trazendo o evento para Carlos Barbosa. Sem dúvida é um evento de uma magnitude grande — afirmou Christian Krolow Carniel, Secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Carlos Barbosa.

Segundo levantamento da ACBF, a hospedagem concentra a maior fatia, com cerca de R$ 1 milhão movimentados. Na sequência aparecem os gastos com transporte, também na faixa de R$ 1 milhão, e alimentação, que deve injetar aproximadamente R$ 800 mil. O comércio local completa esse cenário com cerca de R$ 700 mil, reforçando a importância do evento para diferentes setores da economia.

Leia Mais Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa: confira o calendário das partidas

Além dos efeitos imediatos, a Libertadores de Futsal amplia o alcance econômico por meio do impacto indireto, estimado em até três vezes o valor do impacto direto. Esse movimento é impulsionado principalmente pela exposição da marca da cidade e da região, o que fortalece o turismo no médio e longo prazo.

O evento contribui para a geração de negócios futuros e para o fortalecimento de cadeias produtivas como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.

No campo cultural e turístico, a visibilidade internacional também se destaca. A transmissão dos jogos para toda a América Latina coloca Carlos Barbosa e a Serra Gaúcha em evidência. Em 2024, a competição registrou audiência de 2,1 milhões de telespectadores na televisão e outros 1,3 milhão nas plataformas de streaming. Esses números reforçam o potencial do futsal como vitrine global.

Números da Libertadores de Futsal