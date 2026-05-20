Futsal

Números expressivos
Notícia

Libertadores de Futsal gera impacto milionário e projeção internacional para Carlos Barbosa e Serra Gaúcha

O evento contribui para a geração de negócios futuros e também para o fortalecimento de cadeias produtivas como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços

Eduardo Costa

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